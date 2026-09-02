Tennis, Salami, Silvagni, Corbelli al 3° turno al Cicconetti

Avanza il torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Nel tabellone di 3° conquistano il 3° turno, tra gli altri, Elia Santi, al secondo “positivo” consecutivo, Valentino Salami, Giovanni Fabiani e Pietro Corbelli. Secondo turno: Elia Santi (3.5)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-3, 6-3, Valentino Salami (3.3)-Emmauele Bomba (3.3) 4-6, 6-3, 10-8, Giovanni Fabiani (3.4)-Fabio Righetti (3.4) 6-2, 6-1, Matteo Silvagni (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-1, 6-0, Pietro Corbelli (3.3)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-2, 6-4.