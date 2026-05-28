Tennis, Saetti, Corbelli e Graffiedi avanti a Cesenatico

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile disco verde nel tabellone finale per Umberto Saetti, Pietro Corbelli e Mattia Graffiedi. Primo tabellone, turno di qualificazione: Michele Riciputi (4.3)-Fulvio Cesari (4.1) 6-4, 6-3, Michele Lamponi (4.4)-Thomas Zagnoli (4.1, n.1) 6-7 (4), 6-2, 10-3, Alessandro Nanni (4.1, n.2)-Alberto Zattini (4.2) 7-5, 6-2, Loris Pasini (4.1, n.5)-Andrea Giuliani (4.4) 6-2, 2-6, 10-8, Luca Continelli (4.1)-Matteo De Angeli (4.2) 7-5, 6-1.
Tabellone finale, 1° turno: Umberto Saetti (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-1, 6-2, Pietro Corbelli (4.1)-Davide Fagioli (3.5) 6-0, 6-0, Mattia Graffiedi (3.5)-Alessandro Piraccini (4.3) 6-2, 6-0.
Femminile, terzo turno: Vanessa Tessore (4.3)-Valentina Baldi (4.4) 6-0, 6-0.