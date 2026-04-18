Tennis, sabato amaro per Pecci e Bagnolini

Alessandro Pecci si ferma in semifinale nel torneo Itf Men’s Future di Sharm El Sheik (30.000 dollari, hard outdoor) dove quest’anno è già andato a segno in un 15.000. Per il riccionese sconfitta 6-3, 7-5 contro il lettone Robert Strombachs, testa di serie n.4. Pecci giocherà anche la prossima tappa della serie dei tornei Itf di Sharm El Sheik (30.000 dollari) partendo dal main-draw, mentre Pietro Augusto Bonivento giocherà le qualificazioni.

A Reggio Emilia, stop in semifinale per il cervese Daniel Bagnolini (Ct Zavaglia) sia in singolare e doppio (con Tommaso Filippi). Il cervese è stato sconfitto 6-2, 6-3 contro l’anconetano Leonardo Primucci. Doppio, semifinali: Nannelli-Caruso b. Zannoni-Sardo 5-7, 6-4, 10-2, Taddia-Zanotti b. Filippi-Bagnolini 6-1, 6-4.

Santa Margherita di Pula. Alle battute finali i tornei Itf Future di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari, terra). Nel torneo Itf Women’s Tour si ferma nei quarti Alessandra Mazzola che negli ottavi ha battuto Deborah Chiesa per 7-5, 7-5 poi ha ceduto a Samira De Stefano (n.3) per 6-2, 6-7 (4), 6-4.

Nell’Itf Men’s Future “Fortevillage” semifinali in doppio per Francesco Forti. Doppio, quarti: Forti-Oradini b. Bove-Toffanin 7-5, 6-1, Compagnucci-Martin Manzano b. Beraldo-Crisostomo 7-6 (3), 6-3. Semifinali: Compagnucci-Martin Manzano b. Caniato-Rottoli (n,.4) per ritiro, Fuchs-Hopper (Usa-Gbr, n.2) b. Forti-Oradini 6-3, 6-3.

Intanto nella tappa maschile che inizierà domani con le qualificazioni troviamo Enrico Dalla Valle n.6, Francesco Forti n.7, Manuel Mazza, Lorenzo Angelini e Lorenzo Rottoli in tabellone, Michele Mecarelli e Lorenzo Beraldo nelle qualificazioni.