Tennis, sabato al via i Terza del Paradiso Cesenatico e del Misano Sporting Club

CESENATICO. Scatta sabato sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile sono 84 i giocatori al via, si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Thomas Zagnoli, Alessandro Nanni, Umberto Saetti, Andrea Mascarino, Loris Pasini, Fabio De Santis, Pietro Corbelli, Lorenzo Vicari e Lorenzo Inglesi. Nel tabellone finale guidano le fila i 3.2 Diego Gentile, Alessandro Casanova, Marco Cola, Tommaso Zanzini, Luca Ruggeri, Jacopo Andruccioli ed i 3.3 Filippo Marcaccini ed Emmanuele Bomba. Nel femminile (26 al via) primo tabellone con teste di serie assegnate nell’ordine alla 4.1 Lucia Barbieri ed alla 4.2 Alessia Armenise, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Patricia Brezoi Moldovan (3.1), n.3 Federica Matteucci (n.3), n.4 Valentina Benini (3.1). Il giudice di gara è Marco Fucci.

MISANO. Al via sabato il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Sono 80 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Daniel Pellegrini, Maurizio Bologna, Cristian Achilli, Roberto Pezzolesi, Leonardo Matacena, Federico Magnani, Martin Gamero Mariano, Marino Masi e Claudio Sanchioni. Nel tabellone finale il n.1 è il 3.2 Alberto Levoni seguito dagli altri 3.2 Michele Tonti, Filippo Flamigni e dai 3.3 Alessandro Angeletti, Isaac Casalboni, Andrea Filanti, Nicolò Della Betta e Cesare Andrea Castellani. Il torneo misanese terrà banco fino al 7 giugno, il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.