Tennis, sabato 30 scatta il tabellone regionale Under 18

RIMINI. Scatta sabato 30 maggio (dalle 14.30) il tabellone regionale del campionato a squadre Under 18, maschile e femminile.

Queste le sfide per le squadre romagnole nel tabellone finale: Ten Sport Center A-Mmta, Tc Riccione-Forum Tennis A, Ct Cesena-San Pietro Tennis Project, Tc Mirandola A-Tc Viserba, Valmarecchia Sporting Club-Black Ace, Ten Sport Center B-Sporting Club Parma. Vediamo come si è conclusa la seconda fase regionale a gironi. Il 2° girone ha promosso al tabellone Tc Riccione Tc Viserba. Nella 3° giornata Misano Sporting Club-Tc Viserba 0-3: Filippo Marcaccini-Gianfilippo De Palma 6-2, 6-1, Francesco Paolini-Federico Guerra 6-2, 6-2, Corbelli-Paolini b. Guerra-De Palma 4-6, 6-1, 10-8. Tc Riccione-Forum Tennis B 3-0: Luca Butti-Gabriele Iudica 6-0, 6-0, Francesco Muratori-Antonio Melloni 6-0, 6-0, Capogorossi-Butti b. Iudica-Melloni 5-0 e ritiro. Classifica: Tc Riccione 9, Tc Viserba 6, Misano Sporting Club 3, Forum Tennis B 0. Nel 6° girone passa il Forum Tennis A che chiude la fase a gironi con una vittoria per 3-0 sui campi del Ct Argenta: Alessio Argnani-Nicola Felloni 6-1, 7-6, Matteo Rossi-Luca Roncagli 6-1, 6-4, Argnani-Vittori b. Roncagli-Felloni 6-1, 6-1. Sconfitto per 3-0 il Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano dal Tc Mirandola A. Classifica: Tc Mirandola A 9, Forum Tennis A 6, Suzanne Lenglen 2 3, Ct Argenta 0. Dal 7° girone vola nel tabellone regionale il Ten Sport Center B che si è imposto per 2-1 sui campi del Ct Persiceto: Christian Ottaviani-Tobias Cruciani 6-3, 6-1, Alex Vincenzi-Filippo Carini 6-3, 6-0, Carini-Cruciani b. Vincenzi-Ottaviani 6-4, 6-3. Classifica: Ten Sport Center B 9, San Pietro Tennis Project 6, Ct Persiceto 3, Tc Mirandola B 0.

Sempre sabato si giocano le semifinali del tabellone regionale Under 18 femminile: Ct Correggio-Tc Riccione e Tc Viserba-Pro Parma Tennis Academy. Nel 2° girone di qualificazione sono state promosse Tc Viserba e Tc Riccione. Nell’ultimo turno: Tc Viserba-Ct Argenta 3-0: Viola Amati-Gaia Farolfi 6-0, 6-1, Sofia Baldani-Chiara Massari 6-1, 7-5, Bovara-Baldani b. Massara-Farolfi 6-1, 6-3. Classifica: Tc Viserba 6, Tc Riccione 3, Ct Argenta 0.