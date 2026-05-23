Tennis, sabato 30 scatta il tabellone regionale Under 18

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L’Under 18 del Tc Viserba con il dirigente Marco Paolini
L’Under 18 del Tc Viserba con il dirigente Marco Paolini

RIMINI. Scatta sabato 30 maggio (dalle 14.30) il tabellone regionale del campionato a squadre Under 18, maschile e femminile.

Queste le sfide per le squadre romagnole nel tabellone finale: Ten Sport Center A-Mmta, Tc Riccione-Forum Tennis A, Ct Cesena-San Pietro Tennis Project, Tc Mirandola A-Tc Viserba, Valmarecchia Sporting Club-Black Ace, Ten Sport Center B-Sporting Club Parma. Vediamo come si è conclusa la seconda fase regionale a gironi. Il 2° girone ha promosso al tabellone Tc Riccione Tc Viserba. Nella 3° giornata Misano Sporting Club-Tc Viserba 0-3: Filippo Marcaccini-Gianfilippo De Palma 6-2, 6-1, Francesco Paolini-Federico Guerra 6-2, 6-2, Corbelli-Paolini b. Guerra-De Palma 4-6, 6-1, 10-8. Tc Riccione-Forum Tennis B 3-0: Luca Butti-Gabriele Iudica 6-0, 6-0, Francesco Muratori-Antonio Melloni 6-0, 6-0, Capogorossi-Butti b. Iudica-Melloni 5-0 e ritiro. Classifica: Tc Riccione 9, Tc Viserba 6, Misano Sporting Club 3, Forum Tennis B 0. Nel 6° girone passa il Forum Tennis A che chiude la fase a gironi con una vittoria per 3-0 sui campi del Ct Argenta: Alessio Argnani-Nicola Felloni 6-1, 7-6, Matteo Rossi-Luca Roncagli 6-1, 6-4, Argnani-Vittori b. Roncagli-Felloni 6-1, 6-1. Sconfitto per 3-0 il Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano dal Tc Mirandola A. Classifica: Tc Mirandola A 9, Forum Tennis A 6, Suzanne Lenglen 2 3, Ct Argenta 0. Dal 7° girone vola nel tabellone regionale il Ten Sport Center B che si è imposto per 2-1 sui campi del Ct Persiceto: Christian Ottaviani-Tobias Cruciani 6-3, 6-1, Alex Vincenzi-Filippo Carini 6-3, 6-0, Carini-Cruciani b. Vincenzi-Ottaviani 6-4, 6-3. Classifica: Ten Sport Center B 9, San Pietro Tennis Project 6, Ct Persiceto 3, Tc Mirandola B 0.

Sempre sabato si giocano le semifinali del tabellone regionale Under 18 femminile: Ct Correggio-Tc Riccione e Tc Viserba-Pro Parma Tennis Academy. Nel 2° girone di qualificazione sono state promosse Tc Viserba e Tc Riccione. Nell’ultimo turno: Tc Viserba-Ct Argenta 3-0: Viola Amati-Gaia Farolfi 6-0, 6-1, Sofia Baldani-Chiara Massari 6-1, 7-5, Bovara-Baldani b. Massara-Farolfi 6-1, 6-3. Classifica: Tc Viserba 6, Tc Riccione 3, Ct Argenta 0.

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