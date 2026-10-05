Tennis, Russo e Sbrighi in semifinale al Carpena

Avanza sui campi del Villa Carpena il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria, maschile e femminile. Singolare maschile, ottavi: Luca Guerrini (4.3)-Andrea Lani (4.4) 6-3, 6-3, Filippo Zadra (4.3)-Leone Franchi (4.1, n.9) 4-6, 6-4, 10-5, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Alberto Biasini (4.1, n.4) 3-6, 6-2, 10-6, Andrea Fabbri (4.2)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-1., Joseph Fresegna (4.1, n.11)-Alessio Liverani (4.5) 6-3, 6-4, Matteo Barbieri (4.1, n.3)-Marco Schiavo (4.1, n.14) 6-4, 6-4, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Filippo Foschi (4.1, n.10) 6-3, 5-7, 10-6.

Nel singolare femminile semifinali per Angela Russo e Chiara Sbrighi che hanno battuto rispettivamente Danila Diano 6-2, 3-6, 10-7 e Alessia Guerrini 6-3, 6-0.