Tennis, Russi Sporting Club: sei anni di grande attività tecnica ed organizzativa

Dopo pochi anni di apprendistato il nuovo Russi Sporting Club ha fatto passi da gigante ed ora si pone, su tutti i livelli, tra i maggiori club romagnoli. Il Circolo russiano ha infatti solo sei anni di vita, ma ha raggiunto in breve posizioni di assoluta qualità, sia sul piano tecnico che organizzativo. Tanto che i numeri che il presidente del Russi Sporting Club, Marco Foschini, può snocciolare, sono assolutamente brillanti. «Abbiamo una scuola invernale frequentata da 70 bambini, fino all’anno scorso non avevamo squadre giovanili, da quest’anno potremo schierare una formazione Under 16 maschile. Il nostro maestro nazionale, Giacomo Gordini, è al lavoro già da alcuni anni ed ora sta raccogliendo i frutti di quanto ha seminato dal punto di vista tecnico e promozionale. Ora ci sono anche i numeri nel settore giovanile e questo ci permette di guardare al futuro con molta fiducia. Senza pensare che sono stati ben 120 i ragazzi iscritti ai centri estivi».

Dunque per il xlub russiano è arrivato il momento di prendersi le prime soddisfazioni nel panorama nazionale dopo l’avvio del percorso: «Certo, l’effetto Sinner si è fatto sentire, inutile nasconderlo, ma anche il maestro Gordini ci ha saputo fare. Quest’anno per la prima volta abbiamo aderito al programma Racchette di Classe svolto nella scuola media di Russi, e poi va sottolineato anche l’ottimo lavoro del preparatore atletico Riccardo Cicinelli. Grazie a lui per il primo anno siamo riusciti a fare preparazione fisica per gli agonisti, con notevoli e tangibili progressi».

Attualmente il Russi Sporting Club può contare su un centinaio di soci tra padel e tennis, la struttura tecnica fa capo, come detto, al maestro nazionale Giacomo Gordini, nei centri estivi collaborano per il padel Fabio Tebaldi, Antonio Zangaro e Jacopo Rusticali. Il padel è un punto d’eccellenza per il Circolo russiano che nel 2024 ha raggiunto i quarti nel circuito nazionale amatoriale Msp, un primo posto assoluto nella Coppa Emilia Msp. Protagonista la squadra capitanata da Antonio Zangaro e composta da Giulia Valdifiori, Giorgia Carnoli, Erika Di Cesare, Jacopo Rusticali, Luca Giuliani, Riccardo Banzola, Ennio Rombi, Mattia Saporetti, Mirco Padovani, Lorenzo Sarini, Stefano Foschini, Stefano Tabanelli, Michele Abbosino, Sara Bevilacqua e Giorgia Pistocchi.

Notevole il programma dei tornei per la stagione appena iniziata, il principale è l’Open Fira di Sett Dulour in programma dal 6 al 23 settembre, un 4a categoria maschile e femminile dal 16 al 24 agosto, il 3a categoria maschile e femminile dal 28 giugno al 6 luglio. Prima ancora il torneo Rodeo di 3a categoria, maschile e femminile, dal 14 al 16 marzo, il 4a categoria maschile e femminile dal 24 maggio al 2 giugno, ben tre tornei giovanili in piena estate: il Rodeo Under 10 e 12, maschile e femminile, dal 4 al 6 luglio, il Rodeo Under 14 e 16, maschile e femminile, dall’11 al 13 luglio e l’Under 10 e 12, maschile e femminile, dal 18 al 20 luglio. E dopo l’Open altri tre Rodei: dal 26 al 28 settembre Under 10-12, maschile e femminile, dal 10 al 12 ottobre Under 10 e 12, maschile e femminile, e dal 17 al 19 ottobre gran finale con il Rodeo di 3a categoria. Oltre a questa programmazione c’è quella dei tornei Tpra. Per quanto riguarda i campionati a squadre va segnalata l’ottima prova nel 2024 della squadra di D2 maschile, che ha sfiorato la promozione, squadra che sarà di nuovo in lizza, insieme ad una di D4, ed a livello giovanile l’Under 16 maschile, oltre al possibile esordio di una squadra Over 60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA