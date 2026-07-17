Tennis, rush finale per lo Junior Tour a Viserba

Al rush finale sui campi del Tc Viserba la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Alessandro Facchini-Elia Pini 3-6, 6-2, 10-4, Leone Filippo Alfaroli-Francesco Di Lena 3-6, 6-1, 10-7, Martin Pennacchini-Pietro Morganti 3-6, 6-4, 11-9.
Under 12 maschile si qualificano Jacopo Tazzari, Giulio Fusacchia, Simone Berdicchia e Nicolò Pazzaglini. Turno di qualificazione: Giulio Fusacchia (n.1)-Fabio Medri 6-0, 6-1, Simone Berdicchia-Alessandro Bisi (n.4) 7-6, 6-0, Nicolò Pazzaglini (n.3)-Aleksandr Marchevskiy 6-2, 6-1, Jacopo Tazzari-Achille Amadio (n.2) 6-1, 2-6, 10-5.
Under 12 femminile, ottavi: Martina Pinti-Rachele Gusella 3-6, 6-1, 10-7, Victoria Vivi-Emma Mattone 6-3, 6-2.
Under 14 femminile, secondo turno: Sol Francini-Benedetta Suriani 6-3, 6-2, Elisabetta Pastore-Caterina Larotonda 6-2, 6-0.
Under 14 maschile, secondo turno: Federico Regazzoni-Lorenzo Mattioli 6-1, 7-6, Gianmaria Mussoni-Nicolò Tudini 6-3, 6-2, Riccardo Cricca-Alessandro Pericoli 6-0, 6-1, Matteo Coppini-David Vichi 6-1, 6-2, Francesco Zanzini-Jonathan Ortenzi 6-1, 6-3.
In contemporanea si gioca il torneo Under 16. Nel maschile quarti per Alessandro Casanova, Nicolas Conti e Nicolò Della Chiara. Terzo turno: Alessandro Casanova-Alessandro Minguzzi 6-4, 6-3, Nicolas Conti-Filippo Urbini 6-1, 6-1, Nicolò Della Chiara-Tommaso Zanzini (n.3) 6-1, 6-1.