Tennis, rush finale per il Trofeo del Gelso Under 12-14-16 al Venustas

IGEA MARINA. Al rush finale sui campi del Circolo Tennis Venustas il classico torneo nazionale Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso dedicato ai giovani prospetti.
Nell’Under 12 femminile semifinali per Rebecca Dall’Olio, Stefania Medeea Samoila ed Emma Curcio.
Quarti: Rebecca Dall’Olio (n.4)-Rachele Antonelli 6-0, 6-0, Stefania Medeea Samoila (n.2)-Iole Calcagno 7-6 (3), 6-3, Emma Curcio-Asia Montanari (n.3) 6-3, 4-6, 10-7.
Nell’Under 12 maschile turno di qualificazione della sezione intermedia: Gioele Romboli (n.1)-Alexandr Marchevskiy 6-3, 6-1, Matteo Silvani (n.2)-Achille Amadio 6-1, 6-1.
Nell’Under 14 femminile in semifinale Amelia Cavicchio, nel maschile quarti per Giacomo Balzani, Francesco Zanzini, Leo Mazzarini e Lorenzo Mattioli.
Turno di qualificazione del primo tabellone: Luca Bertozzi (n.4)-Andrea Bellavista 6-2, 6-3.
Ottavi: Giacomo Balzani-Matteo Serafini 6-2 e ritiro, Francesco Zanzini (n.4)-Alessandro Venturini 6-4, 6-3, Leo Mazzarini-Matteo Campana 7-6 (3), 6-2, Lorenzo Mattioli-Riccardo Piraccini 1-6, 7-6 (10), 11-9.
Nell’Under 16 femminile in semifinale Petra Salvi che ha battuto 6-1, 6-0 Beatrice Sanna, nel maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Francesco Moretti-Nicolò Brugioni (n.1) 7-6 (4), 6-2, Leonardo Pedrella Moroni-Diego Lembo (n.4) 2-6, 6-1, 10-2, Gianmaria Sarti-Leonardo Conti (n.3) 6-1, 6-3. 1° turno tabellone finale: Manuel Morini-Mario Simone 6-1, 7-5, Edoardo Fulvi Ugolini-Luigi Gerosa 3-6, 7-5, 10-7.
Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.
Intanto scatta domani, sempre sui campi del Circolo Tennis Venustas, il torneo nazionale Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi, un torneo che terrà banco fino al 12 luglio. Al momento sono già 110 gli iscritti. In cima al seeding tre 2.5 di qualità come Luca Bartoli, Federico Baldinini ed Edoardo Pagnoni, a seguire i 2.6 Diego Orlando, Mattia Benedetti, Jacopo Martinelli ed Enea Vinetti.