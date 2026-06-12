Tennis: rush finale per il circuito “Emilia Romagna Junior Tour” al Tc Ippodromo, al via sabato gli Under 10-12 dell’Up Torre Pedrera e del Laghi Forlimpopoli

CESENA. Al rush finale sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena il torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Si tratta del Circuito regionale d’eccellenza per il settore giovanile e nella tappa di Cesena, che terrà banco fino al 14 giugno, si presentano al via 132 giocatori suddivisi in sei tabelloni, di cui 39 solo a livello di Under 10, categoria nella quale si gioca una prima fase a livello di Under 9.

Maschile, ottavi: Francesco Di Lena (Nc)-Edoardo Grilli 6-0, 6-0, Diego Pedro Soricelli-Enrico Piraccini 6-4, 6-3, Leonardo Oligeri-Yan Miric 6-4, 6-1, Mattia Zammarchi-Mattia Fabiani 7-5, 6-4.

Quarti: Thomas Mancini-Leonardo Gaudenzi 6-3, 6-0, Giacomo Alesio-Tommaso Tassoni 6-3, 6-3.

Under 10 femminile, quarti: Vittoria Korneva-Agata Bagnolini 6-0, 6-0, Beatrice Cola-Vera Bacchi 6-1, 6-1, Matilde Rava-Elektra Graffieti 6-0, 6-0. In semifinale anche Matilde Lodi.

Nell’Under 12 maschile 4° turno: Matteo Silvani-Lorenzo Vitale 6-1, 6-2.

Turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Gioele Romboli (n.1) 6-3, 6-1, Noah Prati-Mattia Gaggi (n.3) 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile quarti per Amelia Valentini.

2° turno: Ilaria Orselli-Alissa Capellini 6-4, 6-2. 3° turno: Amelia Valentini-Maya Puscas 6-4, 6-0.

Passiamo all’Under 14 dove nel maschile conquistano i quarti Filippo Giovanelli e Tommaso Pilati.

Si qualifica Thomas Carroli.

Tabellone finale, 1° turno: Riccardo Piraccini-Davide Bendandi 6-2, 6-2, Giacomo Balzani-Riccardo Cenerelli 6-1, 6-2.

2° turno: Manuel Monterastelli-Leonardo Monti 6-3, 6-3. Ottavi: Filippo Giovanelli-Alessandro Teodorani 2-6, 7-6, 14-12, Tommaso Pilati (n.3)-Riccardo Degli Angeli 7-6, 6-1.

Nel femminile la prima finalista è Alessia Barducci (n.1). La portacolori del Ct Cesenatico ha battuto in semifinale 6-1, 6-1 Lia Minghini. In finale anche Emma Mattone (n.2). La portacolori del Ct Casalboni ha battuto in semifinale Greta Aldini per 6-0, 6-0

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

TORRE PEDRERA. Al via sabato il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il torneo, diretto dal giudice di gara Stefano Zanni (direttrice di gara Isabella Telesca), terrà banco fino al 21 giugno. Sono 44 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di cui 18 solo a livello do Under 10. Nell’Under 12 maschile (21 al via) si parte con un primo tabellone Nc, poi quello finale con le teste di serie assegnate nell’ordine a Mattia Gaggi, Andrea Magnoni, Achille Amadio e Giovanni Tomasetti. Nell’Under 12 femminile n.1 Rebecca Dall’Olio, n.2 Stefania Medeea Samoila.

FORLIMPOPOLI. Scatta domani il torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, il trofeo “Ristorante Rosa dei Venti”. Si tratta della rassegna nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via 37 giocatori nei quattro tabelloni, di cui 13 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile si parte con il primo tabellone nel quale la n.1 è Alice Canepa, n.2 Vittoria Ragazzini, nel tabellone finale n.1 Noemi Gallina, n.2 Agnese Casalini. Nel torneo Under 12 maschile (14 iscritti) primo tabellone con Nicolò Consoli n.1 ed Enrico Cavalieri n.2, nel secondo tabellone n.1 Fabio Medri, n.2 Filippo Guerrini, nel tabellone finale n.1 Carlo La Malfa, n.2 Matteo Silvani. Il torneo terrà banco fino al 21 giugno.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.