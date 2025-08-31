Tennis: rush finale per i Veterani al Cacciari, partito il Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour al Ct Rimini

IMOLA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria) che terrà banco fino a martedì.Nell’Over 45 semifinali per Marco Morandi ed Andrea Caniato.Quarti: Marco Morandi (Nc)-Stefano Monti (3.5) 7-5, 6-0, Andrea Caniato (3.5)-Claudio Ferracuti (3.4, n.3) 6-3, 6-4.Nell’Over 55 semifinali per Francesco Piovani, Stefano Fiandri, Massimo Albertazzi e Massimo Romagnoli.Tabellone finale, quarti: Francesco Piovani (3.3, n.2)-Mauro Bigiani (3.5) 6-3, 6-1, Stefano Fiandri (3.3, n.1)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 7-5, 6-2, Massimo Albertazzi (3.3, n.3)-Massimiliano Marzagalli (4.1) 4-1 e ritiro.Semifinali anche per Massimo Romagnoli (3.4, n.4).Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.RIMINI. E’ scattato il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour, importante rassegna nazionale giovanile che terrà banco sui campi del Circolo del Lungomare fino al 7 settembre. Sono 85 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, tra questi 17 a livello di Under 10.Nell’Under 12 femminile (8 iscritte) si parte con il primo tabellone con Nicole Colonna n.1, a seguire il tabellone finale con Elisabetta Pastore n.1. Nell’Under 12 maschile (18 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Lorenzo Xella, Riccardo Degli Angeli ed Elia Samorè.1° turno: Pietro Frisoni-Davide Bonetti 6-1, 7-5, Francesco Panini-Gianluca Collico 6-3, 7-5, Francesco Facondini-Raffaele Ortenzi 2-6, 6-2, 10-4.Nell’Under 14 femminile (12 iscritte) si parte con il primo tabellone con Camilla Brolli n.1, nel tabellone finale n.1 Federica Foschi, n.2 Alice Balducci.Nell’Under 14 maschile (30 iscritti) si parte con il tabellone di 4° dove Riccardo Piraccini è il n.1, Pietro Reggiani n.2, Andrea Fabbri n.3.1° turno: Matteo Muccioli-Luis Chiappafreddo 6-0, 6-2, Leonardo Moroni Pedrella-Ettore Frigieri 6-1, 7-6, Alex Fregnani-Martino Di Nicola 6-3, 7-5, Leonardo Conti-Leonardo Timpano 6-2, 6-3.Nel tabellone finale n.1 Alessandro Casanova, n.2 Lorenzo Kapros.Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.