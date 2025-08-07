Tennis, rush finale per gli Open di Villanova, Venustas e Up

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO. Con i match del tabellone finale entra nella fase tecnicamente più interessante il 12° Open maschile organizzato dal Tc Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”. Si tratta del trofeo “Tozzi Green”, memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8000 euro di montepremi, che terrà banco fino al 10 agosto.

Approdano agli ottavi il forlivese Christian Capacci (Tennis Villa Carpena), il cesenate Pietro Augusto Bonivento (Tc Rungg), Samuel Zannoni (Tc Viserba) ed il ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia).

6° turno: Pietro Augusto Bonivento (2.5)-Alessandro Dragoni (2.4) 6-3, 3-0 e ritiro, Alessandro Beconi (2.4)-Federico Baldinini (2.6) 6-3, 6-4, Samuel Zannoni (2.4)-Fabio Leonardi (2.5) 6-3, 6-0, Christian Capacci (2.6)-Francesco Rastelli (2.4) 5-7, 6-4, 6-4, Luigi Valletta (2.4)-Mattia Bandini (2.5) 4-6, 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore di gara Ennio Dragoni.

IGEA MARINA. Sui campi del Circolo Tennis Venustas siamo al rush finale nel torneo nazionale Open femminile, il 1° trofeo “Mutina” dotato di 1000 euro di montepremi, che terrà banco fino al 13 agosto.

In bella evidenza negli ottavi Evelyn Amati (Tc Viserba) ceh supera Gioia Bassi (Tc Conselice), ed Anna Pierini (Coopesaro Tennis), le prime giocatrici che conquistano le semifinali sono state Greta Vagnini (Tc Viserba), in grande condizione di forma, e la sammarinese Silvia Alletti (San Marino Tennis Club) che ha vinto il derby giovanile contro Maria Bianca Bovara (Tc Viserba). Oggi si completano i quarti di finale.

Ottavi: Gloria Endrizzi (2.7)-Isotta Mancini (2.8) 6-1, 6-2, Evelyn Amati (2.6, n.4)-Gioia Bassi (2.8) 6-4, 6-1, Anna Pierini (2.6)-Boglarka Pecsi (2.8) 6-1, 6-2. Quarti: Greta Vagnini (2.6, n.3)-Alessandra Catalano (2.8) 6-3, 4-6, 10-7, Silvia Alletti (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

RIMINI. Avanza sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi che terrà banco fino all’11 agosto. Sono 55 gli iscritti, i big sono il 2.4 Luca Massimo ed i 2.5 Mattia Ricci e Diego Sabattini. Nel tabellone finale disco verde per Luca Bartoli e Federico Baldinini.

3° turno: Diego Zanni (2.6)-Matteo Mussoni (3.5) 6-0, 6-1, Simone Piraccini (2.8)-Enea Vinetti (2.7) 6-7, 7-6, 6-2, Amedeo De Checchi (2.8)-Mattia Muraccini (2.7) 6-2, 7-5, Luca Grasso (2.6)-Pietro Vagnini (2.8) 6-1, 6-1, Luca Bartoli (2.6)-Riccardo Muratori (2.8) 5-7, 6-0, 6-0, Federico Baldinini (2.6)-Beniamino Savini (2.8) 6-4, 7-5.