Tennis, rush finale al torneo Under di Cesenatico

Alle battute finali sui campi del Ct Cesenatico la tappa del Circuito “Junior Master Road to Torino” riservata agli Under 9-11-13. Under 9 femminile, quarti: Camilla Testa-Lucilla Zammarchi 6-3, 6-3. Under 9 maschile, quarti: Mattia Zammarchi-Lluc Pragliola 6-1, 6-0, Pietro Morganti-Federico Campana 7-6 (2), 4-6, 10-7. Nel doppio maschile n.1 Morganti-Campana.
Under 11 maschile quarti: Filippo Bregoli-Enea Corazza 4-6, 6-3, 10-5, Tommaso Cavassi-Gioele Romboli 6-0, 6-2. Under 11 femminile quarti: Ada Milocco-Giorgia Rombi 1-6, 7-5, 10-7, Sofia Sanchi-Sofia Zoumbare 6-1, 6-3, Alessia Barducci-Gisele Dallari (n.3) 6-2, 6-0, Lucia Tarlazzi (n.2)-Sofia Sanchi 7-6 (3), 3-6, 10-8.
Under 13 maschile, quarti: Alessandro Bacchini (n.1)-Diego Gentile (n.8) 6-1, 6-0, Mattia Vincenzi-Filippo Terenzi (n.4) 7-5, 4-6, 11-9, Nicolò Abbruzzese (n.2)-Elia Naldi (n.7) 6-3, 6-3, Riccardo Briganti (n.3)-Mattia Bruni 6-2, 6-2. Under 13 femminile, quarti: Anita Amadio-Elettra Fabbri (n.1) 6-7 (4), 6-2, 10-8, Alice Balducci-Caterina Cova 6-3, 6-3, Alexandra Estefania Nunez Leanez-Ioana Bala 6-4, 6-2, Amelia Zamboni Campadelli (n.2)-Caterina Larotonda 6-1, 6-1.