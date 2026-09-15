Tennis, Rumori e Graziosi al 3° turno al Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile al Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Club di Villa Mussolini. Tabellone 4.3, primo turno: Lorenzo Geri (4.5)-Paolo Petrone (4.5) 6-3, 6-2, Danilo Panciocco (4.5)-Ivo Giugliano (4.5) 6-0, 6-0, Claudio Focchi (4.6)-Nicolò Mussoni (Nc) 4-6, 6-4, 10-7, Dario Balducci (Nc)-Marco Marchionni (4.6) 6-1, 6-1, Roberto Pruccoli (Nc)-Simone Maggioli (4.6) 6-0, 6-1, Andrea Vanni (Nc)-Stefano Muccini (4.6) 6-0, 6-0.
Secondo turno: Emanuele Rumori (4.5)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 6-2, 6-3, Gianluca Graziosi (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 7-5, 7-5.