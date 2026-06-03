Tennis, Ruffoni, Garavini e Badea in semifinale a Massa

Ancora una raffica di risultati nel torneo Under 10-12-14, maschile e femminile al Ct Massa Lombarda. Under 10 maschile. primo turno tabellone finale Under 10: Andrea Dal Pozzo-Federico Battilani 6-4, 6-3, Filippo Leone Alfaroli-Matteo Leo Colletti 6-0, 6-3, Alessandro Turroni-Martino Cicognani 6-1, 6-0, Alvise Scarpa-Pietro Bertacci 6-2, 6-2.
Nell’Under 12 femminile semifinali per Sara Moreira Ruffoni, Erica Garavini ed Alessia Sofia Badea. Quarti: Sara Moreira Ruffoni-Anna Santi 6-4, 6-3, Erica Garavini-Camilla Conti 6-3, 6-3, Alessia Sofia Badea (n.2)-Giulia Maria Formicuzzi 6-1, 6-4.
Under 12 maschile tabellone finale, 2° turno: Leonardo Castori-Giulio Turati 6-3, 6-3, Tommaso Drei-Michelangelo Preti 2-6, 6-4, 10-4, Leopoldo Scarpa-Francesco Ventura 6-1, 6-3, Nicola Tassinari-Francesco Minguzzi 6-2, 6-4.
Under 14 maschile 3° turno sezione 4° categoria: Andrea Caminati-Lorenzo Aloisi 6-2, 6-2, Tommaso Lenzi-Elia Samorè 6-2, 6-2, Pietro Rambelli-Diego Felloni 6-2, 6-0, Riccardo Granone-Francesco Finotti 6-4, 6-4, Gabriele Biagi-Tommaso Colombari 6-4, 5-7, 10-3, Gianmaria Marchi-Nicolò Tudini (n.6) 6-2, 3-6, 11-9, Riccardo Degli Angeli-Denny Bentini 6-2, 6-2.