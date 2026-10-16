Tennis, Rubinato, che doppietta al Cacciari

Finale tutta targata Ct Cacciari, tra Arianna Maltese e Francesca Rubinato, nel torneo di pre-qualificazione provinciale femminile di 4° categoria. Successo di Rubinato che ha vinto, nella stessa serata, singolare e doppio. Nel singolare successo per 6-4, 4-6, 13-11. Semifinali: Arianna Maltese-Marina Cerri 6-1, 6-0, Francesca Rubinato-Sofia Scheda 6-2, 6-2.

Nel doppio ha vinto la coppia di casa composta da Francesca Rubinato ed Elena Albertazzi in finale su Sofia Valentini-Benedetta Sarti 6-3, 6-4. Semifinali: Valentini-Sarti (n.2) b. Torluccio-Bulzamini (n.3) 6-2, 6-1, Rubinato-Albertazzi (n.1) b. Ceroni-Simonetti 7-6 (4), 6-4.