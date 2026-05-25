Tennis, Rovinelli al 4° turno al Cerri

Va in scena sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 14, maschile e femminile. Maschile sezione di 4° categoria, secondo turno: Kevin Mastrangelo-Tommaso Nardini 6-3, 6-0, Alex Fregnani-Noè Dell’Aquila 6-1, 6-3, Andrea Bellavista-Matteo Montanari 6-0, 6-1, Riccardo Tarricone-Gianmarco Fiorletta 0-6, 6-3, 10-6. Terzo turno: Pietro Rovinelli-Alessandro Morigi 4-0 e ritiro.
Nel femminile avanzano Bianca Fabbri e Bianca Rasi. Secondo turno: Bianca Fabbri-Giulia Magnani 6-3, 6-1. Terzo turno: Bianca Rasi-Anna Maria Magnani 6-4, 7-5.