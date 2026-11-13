Tennis, Rottoli avanza a Orvieto, stop per Bagnolini

Lorenzo Rottoli vola in semifinale nel torneo di pre-qualificazione Bnl del Tc Open di Orvieto dotato di un montepremi complessivo di 18.000 euro. Nei quarti il 2.3 portacolori del Ct Massa che si allena all’Accademia del Villa Carpena, ha battuto facilmente 6-2, 6-2 Mariano Tammaro (n.6) e ora sfida l’altro 2.2 Roberto Miceli (n.10) che nell’altro quarto di finale ha superato 6-3, 6-2 il 2.1 Daniel Bagnolini (n.2).

Così le romagnole a Fano nel torneo Open. Primo turno: Agata Bravin (3.1)-Ginevra Baldazzi (2.8) 6-2, 6-1. Secondo turno: Angie Bentini (2.7)-Ayya Zeyd Al Kilani (2.7) 6-3, 6-2, Gioia Angeli (2.7)-Caterina Ana Azoitei (2.7) 6-3, 6-3. Terzo turno: Maria Fornari (2.7)-Francesca Sparnacci (2.7) 6-4, 5-7, 10-4, Martina Ruggeri (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 2-6, 6-0, 12-10.