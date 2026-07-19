Tennis, Rosti, Ravaglia e Biagini in tabellone a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo di 2° categoria maschile. Si qualificano per il tabellone finale il beniamino di casa Matteo Rosti, Lorenzo Ravaglia e Marco Sorace Biagini. Turno di qualificazione: Matteo Rosti (3.1, n.3)-Alessandro Vavalò (3.2) 6-1, 6-2, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.4)-Andrea Filanti (3.3) 7-5, 6-1, Giancarlo Busi (3.1, n.5)-Flavio Millari (3.2) 7-5, 3-6, 10-6, Giacomo Coppini (3.1, n.6)-Felix Legnani (3.1) 6-3, 1-6, 10-7, Marco Sorace Biagini (3.2)-Elia Lazzeri (3.1) 6-3, 6-3.