Tennis, Rosti e Briganti a segno nell’Europe Under 14 di Pavia

PAVIA. Diversi giocatori romagnoli, o comunque di scuola locale, al via nelle qualificazioni del torneo Tennis Europe Under 14 (2° categoria, terra) di Pavia. Nelle qualificazioni maschili subito a segno il sammarinese Matteo Rosti, seguito dalla scuola agonistica del Ten Sport Center, in bella evidenza anche Riccardo Briganti (Ct Massa), parte dal tabellone principale Pietro Galimberti.
1° turno: Matteo Rosti (n.14)-Alessandro Ceccarelli 6-3, 6-3, Riccardo Briganti-Luca Pepe (n.14) 6-4, 6-1. Al 2° e decisivo turno delle qualificazioni Rosti-Michele Piazzolla (wild-card, n.1) e Briganti-Giovanni Gioe.
Nelle qualificazioni femminili brillante esordio di Diamante Campana, portacolori del Ct Zavaglia, mentre parte dal main-draw Sofia Foggia.
1° turno: Diamante Campana (n.14)-Vittoria Fredduzzi 6-4, 7-5. La ravennate affronterà Gaia Serra Zanetti (wild-card) nel turno finale delle qualificazioni.