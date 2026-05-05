Tennis, Rossi, Viviani, Guidi al 3° turno al Cerri

Primi match nel torneo di 4° categoria femminile sui campi del Ct Cerri di Cattolica. Sono 37 le giocatrici al via nel torneo cattolichino che terrà banco fino al 17 maggio. Conquistano il 3° turno Katia Rossi (San Marino Tennis Club), Sara Viviani (Tc Riccione), Elena Guidi (San Marino Tennis Club) e Giulia Ricci (Ct Cerri). Secondo turno: Katia Rossi (Nc)-Giulia Farina (4.5) 6-4, 1-6, 10-7, Sara Viviani (4.5)-Valentina Galli (Nc) 6-2, 6-3, Elena Guidi (4.5)-Valentina Di Nella (4.5) 6-3, 6-0, Giulia Ricci (4.5)-Giulia Dell’Aquila (Nc) 6-2, 6-1.