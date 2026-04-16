Tennis, Rossi, Vincenzi, Casadio negli ottavi al “Borghetti”

Avanza il Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Ct Cervia. Nel maschile approdano agli ottavi Pietro Rossi, Alex Vincenzi, Achille Mari e Davide Casadio. Tabellone di 3°, quinto turno: Pietro Rossi (3.2)-Emanuele Celli (3.3) 6-2, 6-4, Alex Vincenzi (3.1. n.9)-Dario Matteucci (4.3) 7-5, 6-2, Achille Mari (3.2, n.11)-Gian Matteo Zanzi (3.3) 6-2, 2-1 e ritiro, Davide Casadio (3.2)-Marco Menichetti (3.1, n.7) 6-2, 6-3.
Nel femminile, primo tabellone, turno di qualificazione: Ludovica Fiorini (4.1, n.1)-Anna Lisa Armenise (4.3) 6-1, 6-0, Valentina Benati (4.2, n.4)-Stefania Ciucci (4.2) 4-6, 6-3, 11-9. Si qualificano per il tabellone finale anche Alessia Tacconi (4.1, n.2) e Barbara Moncigoli (4.2). Primo turno del tabellone finale: Margherita Tesselli (3.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-1, 6-1.