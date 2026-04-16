Tennis, Rossi, Vincenzi, Casadio negli ottavi al “Borghetti”

Tennis
  • 16 aprile 2026
Tennis, Rossi, Vincenzi, Casadio negli ottavi al “Borghetti”

Avanza il Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Ct Cervia. Nel maschile approdano agli ottavi Pietro Rossi, Alex Vincenzi, Achille Mari e Davide Casadio. Tabellone di 3°, quinto turno: Pietro Rossi (3.2)-Emanuele Celli (3.3) 6-2, 6-4, Alex Vincenzi (3.1. n.9)-Dario Matteucci (4.3) 7-5, 6-2, Achille Mari (3.2, n.11)-Gian Matteo Zanzi (3.3) 6-2, 2-1 e ritiro, Davide Casadio (3.2)-Marco Menichetti (3.1, n.7) 6-2, 6-3.

Nel femminile, primo tabellone, turno di qualificazione: Ludovica Fiorini (4.1, n.1)-Anna Lisa Armenise (4.3) 6-1, 6-0, Valentina Benati (4.2, n.4)-Stefania Ciucci (4.2) 4-6, 6-3, 11-9. Si qualificano per il tabellone finale anche Alessia Tacconi (4.1, n.2) e Barbara Moncigoli (4.2). Primo turno del tabellone finale: Margherita Tesselli (3.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-1, 6-1.

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