Tennis, Rossi si ritira al tie-break, Laganà vince a Torre Pedrera

Alessandro Laganà ha vinto il torneo di 3° al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il 3.4 portacolori del Ct Casalboni ha battuto in finale il 3.4 Bruno Rossi, altro giocatore del Ct Casalboni, per 6-6 e ritiro. Semifinali: Bruno Rossi-Stefano Vellucci (3.4) 6-0, 6-1, Alessandro Laganà-Matteo Casadei (3.5) 6-3, 6-3.

Intanto da oggi è scattato, sempre sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera, il torneo Open maschile. Prima sezione, terzo turno: Andrea Mandolesi (4.3, n.4)-Alessandro Valentini (4.4) 6-1, 6-2, Lorenzo Ronchi (4.3)-Davide Bucci (4.4) 6-1, 7-5, Orazio Fazio (4.4)-Marco Martelli (4.3) 6-7, 6-4, 10-8.