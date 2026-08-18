Tennis, Rossi, Ricci, Melandri avanti a Cesena

Primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cesena, dotato di 500 euro di montepremi. Subito a segno nel tabellone di 4° Enrico Rossi, Alberto Biasini, Giovanni Melandri e Federico Ricci. Terzo turno: Giovanni Melandri (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-2, 6-2, Thomas Guerra (4.2)-Marco Magrini (4.2) 4-6, 6-4, 10-3, Carlos Bevilacqua (4.2)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-3, 6-4, Gabriele Iudica (4.2)-Giacomo Rossi (4.2) 1-6, 6-3, 13-11, Riccardo Palai (4.2)-Tommaso Patrignani (4.2) 6-4, 6-0, Enrico Rossi (4.2)-Lorenzo Giovanardi (4.2) 6-1, 7-5, Alberto Biasini (4.2)-Fabio Vinetti (4.2) 6-2, 6-1, Federico Ricci (4.2)-Marco Cantagallo (4.2) 6-4, 6-1.