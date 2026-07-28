Tennis, Rossi, Nardi, Camerani al 3° turno al Carpena

Primi match sui campi del Villa Carpena per il torneo di 3° categoria (Over 30), maschile e femminile. Si tratta di una tappa del primo circuito “Range Rover on Court 2026” che terrà banco fino al 2 agosto. Brillano Giacomo Rossi, Alessandro Ravaioli, Matteo Camerani e Andrea Nardi. Secondo turno: Daniele Bardi (4.5)-Federico Astore (4.5) 5-4, 4-0, Christopher Gardelli (4.5)-Fabio Baldacchini (4.6) 4-0, 4-0, Marco Carroli (4.4)-Andrea Verna (4.4) 4-1, 4-0, Marco Martini (4.4)-Manuel Ragazzini (Nc) 4-0, 4-1.
Terzo turno: Alessandro Ravaioli (4.3)-Filippo Morigi (Nc) 4-1, 4-1, Matteo Camerani (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 3-5, 4-0, 10-8, Andrea Cataldo (Nc)-Andrea Giorgi (4.4) 4-0, 4-0, Andrea Nardi (4.3)-Riccardo Fabbri (4.6) 4-1, 4-1. Quarto turno: Giacomo Rossi (4.2)-Marco Strocchi (4.6) 4-0, 4-1.
Nel femminile, turno di qualificazione: Vania Sangiorgi (4.6, n.1)-Erika Roncagli (Nc) 4-0, 4-1. Tabellone di 4°: Vania Sangiorgi (4.6)-Barbara Salvi (4.1, n.1) 4-2, 2-4, 10-4.