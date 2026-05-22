Tennis, Rossi, Marcheselli, Ravaioli al 5° turno al Forum

Avanza il torneo di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Forlì. Nel maschile conquistano il 5° turno Giacomo Rossi, Stefano Marcheselli, Gabriele Schiavo e Alberto Ravaglioli. Quarto turno: Simone Armuzzi (4.3)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-4, Leo Piraccini (4.2)-Alessandro Maccaferri (4.2) 3-6, 6-2, 10-3, Riccardo Dalpane (Nc)-Federico Sardi (4.3) 6-7 (5), 6-2, 14-12, Giacomo Rossi (4.2)-Giovanni Melandri (4.4) 6-4, 1-6, 10-5, Stefano Marcheselli (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 5-1 e ritiro, Gabriele Schiavo (4.2)-Filippo Gatta (4.4) 6-0, 6-0, Alberto Ravaglioli (4.3)-Marco Magrini (4.2) 6-2, 7-6 (8)

Femminile, secondo turno: Erica Gasperoni (4.2)-Valentina Benati (4.2) 6-2, 4-6, 10-7, Luana Lanfranchi (4.2)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-2, Elisa Battiston (4.3)-Federica Galeone (4.4) 6-3, 6-0, Danila Diano (4.4)-Vania Sangiorgi (4.6) 6-4, 6-4.