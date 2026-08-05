Tennis: Rossi, Lanzoni, Bravaccini e Ambrogetti avanzano al Quarta del River 22 Sporting Club

BAGNO DI ROMAGNA. Avanza sui campi del River 22 Sporting Club il torneo di 4° maschile che vede al via 53 giocatori. In bella evidenza Enrico Rossi, Simone Lanzoni, Manuel Bravaccini ed Andrea Ambrogetti.
Tabellone finale, 2° turno: Alex Podestà (Nc)-Maico Mascheri (4.5) 6-1, 6-0, Mariusz Borowski (4.4)-Filippo Lombardini (4.6) 6-1, 6-1, Federico Para (4.5)-Andrea Bianchi (4.6) 6-0, 6-3, Lorenzo Petrini (Nc)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-0, 6-1, Giacomo Portolani (Nc)-Gabriele Battistini (4.4) 5-7, 6-4, 10-4, Andrea Ambrogetti (4.4)-Diego Poliziani (Nc) 6-3, 6-1.
3° turno: Manuel Bravaccini (4.5)-Tommy Filippa (4.3) 6-3, 3-6, 11-9, Simone Lanzoni (4.5)-Stefano Zannoni (4.4) 6-1, 3-6, 10-4,
4° turno: Enrico Rossi (4.2)-Fabrizio Montaguti (4.3) 6-2, 7-5,