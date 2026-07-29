Tennis: Rossi, Falzoni, Bertozzi e Morini avanzano al Torneo del Turista

CERVIA. Avanza il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.
Nella prima sezione maschile si qualificano, tra gli altri, Enrico Rossi, Alessandro Falzoni, Pier Luigi Bertozzi e Tomas Morini.
Turno di qualificazione: Andrea Marcucci (4.1, n.5)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-2, 6-2, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.6)-Luca Guerrini (4.6) 6-3, 6-3, Paolo Pianesani (4.1, n.14)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 3-6, 7-6 (2), 10-4, Umberto Baldini (4.4)-Marco Schiavo (4.1, n.10) 6-3, 6-3, Enrico Rossi (4.2)-Mauro Tedeschi (4.1, n.16) 4-6, 6-3, 10-4, Tommaso Pangrazi (4.5)-Daniele Miani (4.1, n.8) 6-3, 7-5, Thomas Carroli (4.2)-Marcello Piccinini (4.1, n.9) 4-6, 6-4, 10-5, Nicola Xella (4.5)-Nahyun Mattia Maso (4.1, n.5) 1-6, 6-4, 10-4, Pier Luigi Bertozzi (4.1, n.13)-Andrea Lani (4.4) 6-1, 6-1, Tomas Morini (4.3)-Alessandro Cardelliccho (4.1, n.12) 7-5, 2-6, 10-4, Massimo Castori (4.1, n.11)-Diego Casadei (4.2) 6-1, 6-2, Giorgio Vocaturo (4.2)-Michele Rossi (4.1, n.3) 6-2, 6-0, Lorenzo Montanari (4.1, n.7)-Niccolò Tedeschi (4.2) 6-1, 7-5, Gianmaria Sarti (4.1, n.15)-Alberto Zattini (4.2) 6-2, 6-1, Alessandro Falzoni (4.2)-Luca Di Giovanni (4.1, n.2) 6-4, 4-6, 10-8.
Si qualifica anche Lorenzo Baldini (4.1, n.1).
Nel singolare femminile 2° turno: Alessandra Morelli (4.3)-Sophia Tombaccini (4.5) 1-6, 6-4, 10-4. Turno di qualificazione: Greta Bighini (4.1, n.5)-Alice Pignatti (4.3) 6-4, 4-6, 10-4, Martina De Feo (4.4)-Valeria Battistelli (4.1, n.2) 6-0, 6-0, Elisabetta Dallari (4.1, n.3)-Linda Zanini (4.3) 6-2, 6-0, Melania Vancini (4.1, n.4)-Rodica Chis Frida (4.2) 6-0, 6-2.
Notevole la partecipazione al doppio maschile. 1° turno: Caniato-Morisi b. Regazzoni-Coppini 6-7 (4), 6-4, 10-4, Gianluca e Ludovico Zammarchi b. Sanzani-Balestri 6-0, 6-1, Bertoni-Mazzolani b. Marcheselli-Maestri 6-1, 6-3, Celli-Ancarani (n.5) b. Ravegnini-Rinaldi 6-3, 6-2, Ravera-Borghetti (n.6) b. Sabatini-Tedeschi 6-3, 6-1, Giardi-Montemaggi b. Zignani-Fantini 6-7 (4), 7-6 (3), 10-8, Ramponi-Duranti b. Casadei-Belletti (n.2) 6-3, 6-3, Fabbri-Galizzi b. Foschi-Fiori 6-4, 3-6, 11-9, Pambianco-Maccaferri b. Blatti-Pacchioni (n.7) 7-5, 4-6, 10-3, Gentile-Sarti b. Kapros-Teodorani (n.8) 1-0 e ritiro, Rossi-Delle Site (n.4) b. Di Lorenzo-Romagnoli 6-2, 6-3, Covezzi-Tappi b. Biasi-Fiume 6-0, 6-2, Folli-Liverani (n.3) b. Bellegati-Borghi 6-1, 6-1.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.