Tennis, Rossi e Vetricini vincono a Mercato

Sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno si è concluso il torneo di 4° categoria, trofeo “Marchi Giorgio”. Nel maschile successo di Michele Rossi (Ct Cesena) in finale su Simone Balzani (Ct Cesenatico) per 3-3 e ritiro. Semifinali: Michele Rossi (4.1, n.8)-Davide Bernabini (4.2) 6-2, 6-3, Simone Balzani (4.1, n.6)-Mirco Boschi (4.1, n.2) 6-4, 6-2.
Nel femminile finale vittoria di Patrizia Vetricini (Polisportiva Vallesavio) in finale su Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club) 2-6, 6-3, 10-8. Semifinali: Patrizia Vetricini (4.2)-Barbara Salvi (4.1, n.1) 6-1, 6-1, Luana Lanfranchi (4.1, n.2)-Giulia Dell’Aquila (4.2) 6-1, 6-4.