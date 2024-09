Tennis, Rossi e la Buldrini vincono a Pinarella

Alle barttute finali il torneo di 4°, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Golfetta”. Nel maschile match-clou tra Riccardo Magnani (Pana.Ma Ssd) e Stefano Rossi (Ravenna Sport Center) che si è imposto al termine di un match molto tirato per 4-6, 6-3, 10-7. Nei quarti i due finalisti erano passati per il forfait dei loro avversari poi in semifinale si sono imposti rispettivamente su Friguglietti 6-3, 6-1 e Valducci 6-3, 6-1.

Nel femminile il match-clou vedeva di fronte Federica Tossani (Nettuno Bologna) e Cecilia Buldrini (Tc Ippodromo) che ha vinto 6-7, 6-4, 10-7. Semifinali: Tossani-Ravaioli 5-7, 6-3, 10-1, Buldrini-Frontini 6-1, 6-3.