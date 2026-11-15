Tennis, Rossi e Chis vincono a Vallesavio

Sui campi della Polisportiva Vallesavio è andato in scena il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile successo bis sui campi della Polisportiva Vallesavio di Enrico Rossi, presidente del Borello Tennis Academy, portacolori del Ct Cesena che si era imposto anche nel Rodeo andato in scena due settimane fa a Mercato Saraceno. Il 4.2 cesenate ha battuto nettamente in semifinale 4-0, 4-1 Geremia Avellini (Nc) e in finale 4-2, 3-4 (6), 7-3 il 4.1 Marco Chiapponi (n.3), portacolori del Playing Asd che in semifinale aveva piegato Cristian Vignali (4.1, n.2) 1-4, 4-2, 7-5.

Nel femminile successo di Frida Rodica Chis. La 4.1 del Ct Cesena, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale la 4.2 Giulia Dell’Aquila 4-1, 4-2 e in finale la 4.1 Alessia Armenise (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli), testa di serie n.2, per 4-3 (5), 4-3 (1). Semifinale: Armenise-Valeria Battistelli (4.1) 4-2, 3-4, 7-3.