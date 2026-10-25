Tennis, Rossi domina il Rodeo al Vallesavio

Sabato e domenica la Polisportiva Tennis Vallesavio ha organizzato il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo, torneo “Marchi Giorgio”. Nel femminile successo della n.1 del seeding, Sophia Tombaccini (4.4). La portacolori della Polisportiva Tennis Vallesavio ha battuto in finale 4-1, 4-0 la 4.6 Giovanna Gaudenzi (Tc Faenza). Nel maschile successo di Enrico Rossi, presidente del Borello Tennis Academy, che ha battuto nel match-clou Ciro Donnarumma, dunque due portacolori del Ct Cesena in finale, per 4-0, 4-3. Semifinali: Enrico Rossi (4.2)-Marco Chiapponi (4.1, n.4) 3-4, 4-2, 7-3, Ciro Donnarumma (4.1, n.2)-Pietro Rambelli (4.1, n.3) 4-2, 4-2.