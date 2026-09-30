Tennis, Rossi, Bernabini, Balzani, Boschi in semifinale a Mercato

Sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno si è allineato alle semifinali il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. Quarti: Michele Rossi (4.1, n.8)-Matteo Nigi (4.1, n.1) 6-3, 6-1, Davide Bernabini (4.2)-Federico Ricci (4.1, n.5) 1-6, 6-2, 10-7, Simone Balzani (4.1, n.6)-Marco Magrini (4.1, n.3) 6-4, 7-5, Mirco Boschi (4.1, n.2)-Cristian Barasa (4.1, n.7) 6-3, 7-5.
Nel femminile la prima finalista è Patrizia Vetricini (Polisportiva Tennis Vallesavio) che ha superato Barbara Salvi 6-1, 6-1.