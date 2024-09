Tennis, Rondinelli trionfa tra gli over 45

Sui campi del Circolo Tennis Cervia e del Mare e Pineta di Milano Marittima sono in pieno svolgimento i campionati italiani Veterani.

Nel torneo Over 55 maschile, 1° turno tabellone finale: Gian Matteo Zanzi (3.2)-Roberto Devalle (3.2, n.12) 3-6, 6-3, 10-7, Pietro Montemaggi (3.2)-Marco Brocato (3.3) 6-2, 7-5, Corrado Badalucco (3.3)-Paolo Pambianco (2.8, n.3) 1-0 e ritiro, Mauro Colangelo (2.7, n.2)-Ivan Gardini (3.3) 6-0, 6-0. 2° turno: Stefano Barbieri (3.3)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 6-4, 6-2, Pietro Montemaggi (3.2)-Corrado Badalucco (3.3) 6-1, 0-6, 11-9.

Nel tabellone Over 45 successo pieno per Alessandro Rondinelli (Tc Ippodromo Cesena). Il 2.8 cervese, testa di serie n.6, ha battuto in semifinale 6-1, 6-2 il pari classificato Giovanni Antonio Scala (n.2) per 6-1, 6-2 ed in finale si è imposto per 6-2, 6-4 sul 2.7 Alessandro Caracciolo (n.4).

Nel doppio Over 55 semifinali per Zanzi-Gardini (n.7) che hanno battuto nei quarti Terrenghi-Pettinari per 6-2, 6-3.

Nel doppio maschile Over 45 vittoria di Alex Fabbri e Manuel Rezzaghi (n.2) che in finale hanno beneficiato del forfait di Casanova-Alessandro Rondinelli.