Tennis, Romano, Cortesi, Spezi avanzano al Cerri

Al Ct Cerri di Cattolica avanza il torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Tabellone di 3°, terzo turno: Davide Bolzoni (3.2)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-3, Andrea Fiocchi (3.2)-Matteo Silvagni (3.4) 6-4, 6-4, Alessandro Angeletti (3.3)-Luca Lorenzi (3.1, n.9) 6-3, 7-5, Alessandro Naso (3.1)-Pietro Perfetto (3.1) 6-3, 4-6, 10-6, Andrea Tinarelli (3.1)-Riccardo Livi (3.1) 6-1, 6-2, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.11)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-2, 5-7, 10-4.
Turno di qualificazione: Leonardo Romano (3.1, n.1)-Cesare Andrea Castellani (3.3) 6-2, 6-0, Pietro Spezi (3.1, n.2)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Marcantoni (3.1, n.3)-Filippo Flamigni (3.2) 6-1, 6-1, Alessandro Cortesi (3.2)-Francesco Mandelli (3.1, n.5) 6-3, 6-1, William Di Marco (3.1, n.7)-Michele Tonti (3.2) 7-6, 6-4, Enea Carlotti (3.1, n.8)-Alberto Levoni (3.2) 6-4, 3-6, 12-10.
Femminile, tabellone di 3° turno di qualificazione: Francesca Mora (3.1, n.3)-Bianca Cecchini (3.2) 6-2, 4-6, 10-4, Margherita Busi (3.1, n.2)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-3, 6-3, Marta Bertozzi (3.1, n.1)-Emma Pelliccioni (3.4) 6-0, 6-0, Sara Chierici (3.1)-Diletta Sabbioni (3.1, n.4) 6-1, 6-1, Gioia Bassi (3.1)-Carlotta Mercolini (3.1, n.5) 6-0, 6-2.