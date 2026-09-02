Tennis, Roman, Conti, Neri in tabellone a Faenza

Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Si tratta del trofeo “Città di Faenza”. Nel maschile si qualificano, tra gli altri, Mathias Roman, Luca Conti, Cecil Daval e Marco Neri. Maschile, tabellone di 4° categoria, turno di qualificazione: Riccardo Porisini (4.2, n.8)-Nicola Xella (4.5) 6-0, 6-0, Mattia Assirelli (4.3)-Riccardo Dalpane (4.2, n.10) 6-2, 6-1, Mathias Roman (4.1, n.1)-Rosario Robustelli (4.6) 6-2, 5-7, 10-6, Luca Conti (Nc)-Stefano Ceroni Rinaldi (4.1, n.2) 6-1, 6-0, Cecil Daval (4.1, n.3)-Mirko Conti (4.4) 7-5, 6-3, Daniele Bravi (4.2)-Andrea Minichiello (4.1, n.4) 4-6, 5-4 e ritiro, Antonio Lupone (4.1, n.5)-Daniele Capra (4.6) 6-2, 6-1, Massimo Fiumi (4.2)-Daniele Miani (4.1, n.6) 6-2, 6-2, Francesco Zaccherini (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.7) 7-6, 6-3, Marco Neri (4.2, n.9)-Andrea Cavassi (4.5) 6-3, 6-4.

Nel femminile si qualifica Arianna Maltese che ha battuto Cristina Bandini 6-4, 6-2.