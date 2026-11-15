Tennis, romagnoli subito protagonisti a Torino

E’ ufficialmente partito a Torino l’ultimo atto della competizione giovanile riservata agli Under 10, 12 e 14 in contemporanea con le Nitto Atp Finals. Subito a segno i romagnoli Micol Foggia, Matteo Rosti, Diego Gentile e Diamante Campana. Under 10 femminile, primo turno: Micol Foggia-Letizia Preziosi 6-0, 6-0. Under 14 maschile, primo turno: Matteo Rosti-Lorenzo Calandra 6-2, 6-4, Diego Gentile-Lorenzo Consoli 7-6, 7-5. Under 14 femminile, primo turno: Diamante Campana-Virginia Cereghini 6-4, 2-6, 12-10. Parte direttamente dagli ottavi Rachele Franchini (n.2).