Tennis: romagnoli protagonisti al “Trophy Fitp Kinder Joy of Moving, Monti nei quarti all’Under 10-12 dell’Up Torre Pedrera

ROMA. Diversi giocatori romagnoli, o comunque di scuola romagnola, in bella evidenza nel Master del Circuito giovanile “Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving”, in corso presso due Club romani, il Villatte Ssd e il New Appio Claudio Tennis Team.
Nell’Under 10 femminile si ferma negli ottavi Giulia Paladini (Galimberti Tennis Team), battuta 3-6, 6-2, 10-3 da Clara Farcas.
Nell’Under 10 maschile stop negli ottavi per Thomas Mancini (Tc Riccione), superato 6-3, 5-4 e ritiro da Luigi Trapani.
Under 13 maschile, 3° turno: Tommaso Pilati-Thomas Gatto 7-6, 6-1.
Nell’Under 14 femminile quarti per la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia) che al 2° turno ha battuto 6-2, 6-4 Alida Romagnoli e negli ottavi Camilla Dalmasso per 7-6, 6-2. Brava la romagnola a rimontare nel primo set da 0-5 sotto per poi vincere agevolmente il match.
Nell’Under 16 femminile la n.1 è Angie Bentini (Tc Faenza) che affronta nei quarti Sofia Conese (n.8). Nell’Under 14 maschile Cesare Biondi è stato sconfitto 6-1, 6-3 da Giorgio Alessandro Filiberto (n.3) negli ottavi.
TORRE PEDRERA. Macina risultati sui campi del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale giovanile Under 10-12 maschile.
Nell’Under 10 maschile il tabellone finale si è allineato ai quarti.
Tabellone finale, 1° turno: Leone Filippo Alfaroli-Noel Zefiro 6-2, 6-3, Federico Campana-Enrico Baroni 6-2, 6-4, Giulio Merendino-Diego Fiorani 6-1, 6-2, Giacomo Alesio-Gregorio Salotti 6-1, 6-3, Elia Cusano-Enea D’Angelo 6-2, 6-1, Noah Escalona-Elia Pini 6-2, 3-0 e ritiro. Quarti anche per Pietro Morganti.
Nell’Under 12 maschile tabellone finale, 2° turno: Davide Pinto-Elia Martini 6-1, 6-2, Samuele Merendino-Pietro Frisoni 6-2, 6-3.
3° turno: Edoardo Suprani-Giovanni Genghini 6-2, 6-2, Matteo Dal Fiume-Diego Lombardi 6-3, 7-5, Claudio Carauddo-Michele Cortesi 6-2, 6-2
Ottavi: Riccardo Monti-Tommaso Giuliani 6-1, 6-0.
Il torneo terrà banco fino al 30 agosto, il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.