Tennis, romagnoli protagonisti a Perugia / GALLERY

Sui campi del Tc Perugia è alle battute finali la tappa del circuito Junior Next Gen Italia giovanile. Leonardo Oligeri, portacolori del Ct Casalboni, in coppia con Giovanni Zoccoli, ha vinto tra gli Under 10 battendo Leonardo Pierpaoli-Edoardo Torrisi 7-6 (5), 7-5.
Nell’Under 12 maschile stop in semifinale per Davide Bonazza (Tennix Training Center) battuto 6-1, 6-0 da Tommaso Radic (n.3). Nel doppio finale per Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) in coppia con Alessandro Soncin, battuti nel match-clou da Alessandro Romani e Tommaso Radic 6-1, 6-2.
Nell’Under 14 femminile sconfitta in finale Rachele Franchini (Ct Massa) che si arrende a Vittoria Fredduzzi 6-4, 4-6, 7-6 fallendo due match-point nel tie-break finale. La stessa Franchini, in coppia con Martina Ruggeri (n.1), ha vinto il titolo di doppio battendo in finale 5-7, 6-3, 10-8 Alexandra Mancori e Chiara Titilina.
Maschile, quarti: Pietro Marinelli (n.4)-Diego Gentile (n.5) 6-4, 6-4. Doppio, finale Marinelli-Briganti b. Tiberio Giulio Speranza-Alessandro Di Giorgio (n.1) 7-5, 7-5.