Si potrebbe dire Romagna batte Polonia 2-1. Dopo il singolare vinto in apertura da Lucia Bronzetti per 6-4, 7-6 (3) su Magda Linette e la sconfitta di misura di Jasmine Paolini dopo un gran match contro la polacca Iga Swiatek, n.2 del ranking mondiale, per 3-6, 6-4, 6-4, è arrivata una fantastica vittoria del doppio Errani-Paolini su Kawa-Swiatek per 7-5, 7-5. La coppia vincitrice delle Olimpiadi ha domato l’inedito tandem composto da Katarzyna Kawa ed Iga Swiatek dopo aver salvato tre set point nel primo set ed aver rimontato da 1-5 nel secondo.