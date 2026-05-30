Tennis: Rocchi e Mazzanti al tabellone finale del Trofeo del Gelso, bella vittoria in Coppa Italia Tpra per il Venustas

IGEA MARINA. Avanza il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile che terrà banco fino al 7 giugno sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Conquistano il 4° turno nel tabellone finale Letizia Rocchi (Maretennis) e Manuela Mazzanti (Ct Cerri).

2° turno: Valentina Di Nella (4.5)-Giulia Farina (4.5) 6-1, 6-4, Silvia Urbini (Nc)-Elena Guidi (4.5) 6-2, 6-1. 3° turno: Greta Fantini (4.3)-Shaylee Cieri (4.3) 6-4, 6-2, Letizia Rocchi (Nc)-Valentina Baldi (4.4) 6-4, 6-0, Manuela Mazzanti (4.3)-Monica Rossi (4.3) 6-2, 3-6, 10-3.

La giudice di gara è Elisa Vandi.

Intanto arriva un bel successo per il Ct Venustas nel girone Bronzo della Coppa Italia Tpra. Domenica scorsa sui campi del Tc Riccione i giocatori del team di Igea hanno battuto prima il Valmarecchia Sporting Club poi il Ct Casalboni. Erano le tre squadre che hanno giocato un girone all’italiana. Protagonisti del successo nella fase provinciale per il Ct Venustas Andrea Bracci, Fulvio Ruggero, Enea Venturini e Davide Silvagni.