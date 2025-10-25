Tennis, Roberta Fabbri vince a Coriano

Roberta Fabbri vince il torneo di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano, il classico Torneo d’Autunno. La 4.1 portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.7, ha beneficiato in semifinale del ritiro dell’altra 4.1 Manuela Parri, n.3 del seeding, dopo aver battuto nei quarti Claudia Crescentini (4.1, n.2) per 6-4, 2-6, 10-6. In finale successo su Elisabetta Dallari, portacolori della Polisportiva 2000 Cervia, per 7-6, 6-1. La Dallari in semifinale si era imposta sulla Vernice 6-2, 4-6, 10-5.