Tennis, “Road to Torino Fulfil 2025”: vincono Stefania Camurri e Jessica Zini

RUSSI. Ha fatto di nuovo tappa al Russi Sporting Club il circuito amatoriale FITP-TPRA “Road to Torino Fulfil 2025”, in particolare con una competizione Expert Level di doppio femminile andata in scena sabato 29 marzo. Venti “fighters” in rosa, accomunate dalla passione per il tennis e dal desiderio di condividerla, sognando magari di arrivare al Master nazionale in calendario nel capoluogo piemontese proprio in contemporanea alle Atp Finals, con la possibilità di ammirare anche i campioni protagonisti a Torino, si sono dunque ritrovate sui campi in terra battuta di Largo Bersaglieri.

Al termine di una serie di avvincenti sfide il successo è andato a Stefania Camurri (Club Giardino Carpi, già a segno a Russi a fine dicembre) e Jessica Zini (Ct Tricolore Reggio Emilia): la coppia accreditata della quarta testa di serie ha piegato per 4-3 2-4 10-6) nei quarti Diana Neri e Gea Mazzoni (entrambe portacolori del Tennis Modena), in semifinale ha sconfitto 4-2 4-0 Daniela Bardelli (Polisportiva Pozza) e Chiara Broglia (Sporting Club Parma), n.1 del seeding, per poi completare il proprio percorso netto imponendosi in rimonta, con il punteggio di 2-4 4-2 10-5, su Antonella Righi (Gobbi Tennis Academy) e Cinzia Pagani (As Montale F5).

Queste ultime, seconde favorite del torneo, avevano sofferto per domare (4-3 3-4 10-7 lo score) nei quarti Elisabetta Dallari (Pol.2000 Cervia) e Patrizia Vetricini (Pol. Tennis Vallesavio) e in semifinale avevano regolato 4-1 4-2 Roberta ed Enrica Bellato, terza testa di serie, tesserate per la Tennis Commodore Academy.