Tennis, risultati delle Prequalificazioni Ibi al Matchball Firenze, al Ct Cacciari e al Tc Riccione

Il Matchball di Firenze ospita il torneo di singolare e doppio maschile e femminile (23.000 euro di montepremi), le prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia, con diversi romagnoli al via. Nel femminile in campo la 2.3 riminese Marta Lombardini e la 2.5 sammarinese Silvia Alletti, si qualificano per il tabellone finale la forlivese Caterina Pantoli e Giulia Tozzola.

Turno di qualificazione: Caterina Pantoli (2.8)-Aurora Gibellieri (2.6, n.17) 5-7, 7-6, 6-1, Giulia Tozzola (2.6, n.20)-Matilde Cinci (2.8) 6-1, 6-0, Giulia Ferrari (2.7)-Camilla Fabbri (2.6, n.26) 6-2, 6-2. 1° turno tabellone finale: Azzurra Cremonini (2.5)-Crystal Aratari (2.6) 6-2, 6-1,

2° turno: Giada Rossi (2.5)-Ilaria Riondinelli (2.7) 6-4, 6-1,

Nel maschile in campo Francesco Giorgetti (2.4), Nicola Ravaioli (2.5) e Pietro Augusto Bonivento (2.5), avanza nel tabellone finale il giovane forlivese Tommaso Filippi (Forum).

Turno di qualificazione: Luca Bartoli (2.6)-Lapo Marianelli (2.6, n.32) 6-2, 4-6, 7-5, Andrea Losapio (2.6)-Andrea Rondoni (2.6, n.13) 4-6, 7-6, 7-6, Giacomo Bertini (2.6, n.21)-Fabio Leonardi (2.6) 7-6, 6-3, Diego Fornaci (2.6, n.24)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-0, 6-1. Tabellone finale, 2° turno: Alessandro Sciacca (2.6)-Jacopo Emanuele Riccardi (2.5) 6-4, 6-3, Tommaso Filippi (2.6)-Manuel Pampaloni (2.5) 7-6, 6-1.

IMOLA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il torneo provinciale di prequalificazione Ibi di 4° categoria femminile. Staccano il biglietto per il 4° turno Ludovica Monferini Morini (Ct Cacciari) e Sofia Scheda (Ct Cacciari), bene anche Anna Margherita Lanconelli (Ct Cacciari).

Turno di qualificazione Nc: Emma Roncassaglia-Annalisa Ferraccioli 6-3, 7-5.

Tabellone finale, 2° turno: Anna Margherita Lanconelli (Nc)-Monica Finessi (4.5) 6-0, 6-1, Alessandra Morelli (Nc)-Giada Gabaldo (4.5) 6-1, 6-0. 3° turno: Ludovica Monferini Morini (4.4)-Martina Serattini (4.4) 7-5, 6-1, Sofia Scheda (4.4)-Chiara Melchioni (4.4) 6-3, 6-4,

Sorteggiato anche il tabellone del doppio, che vede in campo otto coppie con queste teste di serie, nell’ordine Speranza-Cerri ed Albertazzi-Morini Monferini.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

Intanto da oggi a domenica, sempre sui campi del Ct Cacciari, si gioca il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Notevole la partecipazione, visto che sono 66 i giocatori iscritti. Nel maschile (47 al via) primo tabellone Nc, nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine a Matteo Campana, Alessandro Marcolini, Samuele Pietri e Manuel Monterastelli. Anche nel femminile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Alessia Cohut, n.2 Emma Lamieri, n.3 Carolina Franchini, n.4 Greta Bonaventura.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.

RICCIONE. Finale tra Anna Parmeggiani (Tc Riccione) e Mirna Macchini (Ct Cerri) sui campi del Tennis Club Riccione nelle prequalificazioni Ibi di 4° categoria femminile. In semifinale Mirna Macchini (4.1, n.6) ha battuto 6-4, 1-6, 10-8 la 4.2 Bernadetta Soriano (Ct Rimini), mentre Anna Parmeggiani (4.2) si è imposta per 3-6, 6-2, 10-6 su Claudia Crescentini (4.2), portacolori del Tc Coriano.

Nel doppio 1° turno: Franca-Viviani b. Metalli-Piccinini 6-2, 7-6, Bartolini-Berardi b. Crescentini-Pritelli 6-2, 6-2, Amadio-Patrucco (n.2) b. Galeone-Pecci 6-2, 7-6. Quarti: Brolli-Cevoli (n.4) b. Montanari-Sistu 6-7, 6-1, 10-8, Parri-Benedetti b. Macchini-Boccalini (n.3) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Simone Lusini.