Tennis: Rinaldini-Zamagni la finale del Memorial Cicconetti, Vittori vince il Quarta della Buscherini

RIMINI. Pietro Rinaldini-Massimiliano Zamagni: è la finalissima del torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. In semifinale netto successo di Pietro Rinaldini. Il 3.1 portacolori del Ct Rimini, testa di serie n.2, ha sconfitto nettamente 6-1, 6-0 il 3.2 Enea Carlotti (n.6), mentre il 3.2 Massimiliano Zamagni (n.4) ha dato vita ad un gran bel match sui campi di casa battendo 6-2, 2-6, 11-9 il n.1 del seeding, il 3.1 Edoardo Pozzi. La finalissima è in programma sabato alle 17.30.

Tabellone finale, ottavi: Edoardo Pozzi (3.1. n.1)-Federico Prandelli (3.5) 6-0, 6-0, Massimiliano Zamagni (3.2, n.4)-Claudio Chiani (3.4) 6-3, 6-1, Riccardo Muratori (3.2, n.5)-Edoardo Federico Manfredi (3.4) 3-6, 7-6, 10-5, Enea Carlotti (3.2, n.6)-Matteo Ciccarelli (3.4) 6-4, 6-4, Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Mattia Pettenati (3.3) 6-4, 6-3, Stefano Bucci (3.2)-Luca Butti (3.2, n.8) 6-7, 6-1, 10-5, Alex Romano (3.1, n.3)-Francesco Muratori (3.4) 6-2, 6-2, Alessandro Pesaresi (3.2, n.7)-Paolo Gori (3.5) 6-1, 6-2. Quarti: Pozzi-Bucci 6-4, 6-4, Zamagni-Muratori 2-6, 6-3, 10-4, Rinaldini-Pesaresi 6-1, 6-1.

Semifinali anche per Enea Carlotti (3.2, n.6).

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

FORLI’. Finale tra Marco Vittori ed Alessandro Gaudenzi, i primi due del seeding ed entrambi portacolori del Forum Tennis Forlì, nel torneo nazionale di 4° categoria della Polisportiva Buscherini di Forlì. Nel match-clou andato in scena venerdì pomeriggio si è imposto Marco Vittori per 6-3, 6-7 (4), 6-4 che così si è aggiudicato la terza edizione del trofeo Climatek. In semifinale Marco Vittori (4.1, n.1) ha battuto 7-6 (4), 6-4 Simone Di Cino (4.1), mentre Gaudenzi (4.1, n.2) si è imposto per 6-1, 6-4 su Martino Cotti Quaglio (4.1, n.3).

Quarti: Alessandro Gaudenzi (4.1, n.2)-Raffaele Mazzoli (4.1) 6-3, 5-7, 10-8, Marco Vittori (4.1, n.1)-Giuliano La Barba (4.6) 6-1, 4-6, 10-2, Simone Di Cino (4.1)-Alessandro Mamini (4.1, n.4) 7-6 (5), 6-4, Martino Cotti Quaglio (4.1, n.3)-Mattia Maini (4.3) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è stato Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.