Tennis, Rinaldi sugli scudi al Maretennis

Prosegue al Maretennis il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies limitato alla 3° categoria. Over 45, secondo turno: Nicola Marchi (4.5)-Paolo Acciai (4.5) 6-1, 6-1. Over 55, terzo turno: Alberto Caroni (4.3)-Davide Mazzotti (4.3) 6-1, 6-1, Vincenzo Marino (4.3)-Alberto Zattini (4.3) 6-3, 6-3. Quarto turno: Stefano Giorgetti (4.4)-Andrea Papi (4.3) 6-0, 6-0, Mauro Tedeschi (4.3)-Massimo Benvenisti (4.2) 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Silvano Rinaldi (4.1, n.3)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-0, 6-2. Over 65, secondo turno: Giovanni Masinelli (Nc)-Redeo Biondi (4.5) 7-5, 1-6, 10-6.