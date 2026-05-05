Tennis, Rimini e Massa in semifinale di serie C femminile

Ct Rimini e Ct Massa in semifinale nei play-off del campionato di serie C femminile. La formazione riminese ha vinto 3-1 sui campi del Castellazzo Parma guadagnandosi cosi la semifinale della parte alta in programma domenica (dalle 9) a Bologna contro il Nettuno. Questi i parziali: Valentina Taddia-Rebecca Galazzi 6-4, 6-2, Camilla Montenet-Emma Tarducci 6-0, 6-1, Matilde Morri-Penelope Dallasta 6-2, 6-2, Taddia-Pruccoli b. Montenet-Zoni 6-3, 6-3. Il Ct Massa Lombarda passa per il forfait del Club La Meridiana e domenica farà visita al Ct Albinea che nei quarti ha battuto 3-1 il San Marino Tennis Club. Nei play-out il Tc Viserba batte 3-1 in casa il Tc Marfisa di Ferrara e si salva: Maria Bianca Bovara-Laura Garofalo 6-3, 6-1, Evelyn Amati-Alice Gozzi 6-1, 6-2, Emma Gennari Fergnani-Sofia Baldani 6-0, 6-1, Amati-Bovara b. Gozzi-Garofalo 6-2, 6-3. Nell’altro match Ct Cacciari-Tc Borgotrebbia 0-3.