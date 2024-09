Tennis: Righetti e Torri in evidenza all’Open del Ct Cervia, Ricci in semifinale al “Marchi Giorgio” del Tc Mercatese

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia, la grande rassegna di fine stagione agonistica che vede al via ben 93 giocatori e che terrà banco sui campi del Club cervese fino al 4 ottobre.

In bella evidenza nel secondo tabellone Fabio Righetti (Tc Viserba), Stefano Bucci (Ass.Tennis Bibbiena), Riccardo Livi (Coopesaro Tennis) ed Andrea Torri (Ct Casalboni).

Secondo tabellone, 1° turno: Delio Rinaldi (4.1)-Fulvio Cesari (3.5) 5-7, 6-2, 10-8, Tommaso Lombardi (3.5)-Francesco Montebugnoli (4.4) 4-6, 7-5, 15-13, Marco Vittori (3.5)-Simone Sanzani (3.5) 6-0, 6-7, 10-5.

2° turno: Julian Manduchi (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 1-6, 10-8, Valentino Salami (3.3)-Francesco Bagli (3.5) 7-5, 4-6, 10-6, Leonardo Maccaferri (4.1)-Alessandro Monti (3.3) 7-6, 6-3, Ugo Cicognani (3.3)-Tommaso Pasquini (4.3) 2-6, 6-4, 10-3, Fabrizio Foronci (3.3)-Marco Cola (3.3) 6-4, 6-3, Andrea Borghetti (3.4)-Francesco Mazzotti (3.4) 6-4, 3-6, 10-5, Andrea Torri (3.5)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-1, 6-1.

3° turno: Fabio Righetti (3.3)-Delio Rinaldi (4.1) 6-0, 6-1, Stefano Bucci (3.2)-Julian Manduchi (3.3) 6-1, 6-4, Riccardo Livi (3.2)-Ivan Gardini (3.3) 6-1, 6-0.

In questo tabellone le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Pietro Rinaldini, Enea Vinetti, Felix Legnani, Riccardo Muratori, Andrea Zanuccoli, Federico Strocchi, Leonardo Venturi e Giacomo Ercolani.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, giudice arbitro assistente Ottaviano Turci, direttrice di gara Gioia Barbieri.

MERCATO SARACENO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Tennis Club Mercatese, il torneo “Marchi Giorgio”. Sono 25 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 6 ottobre. Quarti per Loris Pasini e Samuele Visotti, semifinale per Federico Ricci.

Ottavi: Andrea Pacchioni (4.1, n.4)-Massimo Santi (4.5) 6-1, 6-0, Enrico Rossi (4.3)-Iacopo Mariani (4.1) 6-4, 5-7, 10-8, Loris Pasini (4.1)-Denis Bersani (4.1) 6-1, 3-6, 10-3, Samuele Visotti (4.1)-Massimo Benvenisti (4.1) 6-4, 6-0. Quarti anche per Angelo Campagna (4.1, n.3).

Quarti: Federico Ricci (4.1, n.1)-Alessandro Zamagni (4.4) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Raffaele Brunelli.