Il Tennis Club Riccione conquista il titolo regionale nel campionato Under 10 misto. La formazione romagnola, guidata dalla maestra Federica Cerri, si è imposta per 3-0 sui campi dello Sporting Club Sassuolo. Questi i parziali: Gianmarco Diana-Alessandro Serra Zanetti 6-2, 6-1, Beatrice Benvenuti-Abramoski 6-1, 6-1, Pazzaglini-Benvenuti b. Serra Zanetti-Abramoski 6-3, 5-7, 10-7. Il 30 giugno (dalle 14.30) si svolgerà la finale per il 3° posto a Rimini tra Ct Cicconetti e Club La Meridiana.