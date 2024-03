Tennis: Ricci vince il trofeo “Città di Meldola”, al Ct Cesena la finale è Pianzi-Bancale

MELDOLA. Finale tra Gian Marco Ricci (Ct Cesena) e Tommaso Servadei (Tc Faenza) nella settima edizione del trofeo “Città di Meldola”, torneo maschile per 3° categoria organizzato con successo dal Ct Meldola. Il successo, nel match-clou andato in scena mercoledì sera, è stato ad appannaggio di Ricci che si è imposto per 6-1, 6-2.

In semifinale Ricci (3.1, n.9) ha battuto 6-7 (4), 6-2, 10-8 il 3.1 Andrea Valli (3.1, n.4), mentre il 3.1 Servadei (n.3) si è imposto per 6-4, 4-6, 12-10 su Alessandro Naso (3.3), portacolori del Ct Cesena. Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere del Ct Meldola, Fabio Di Tante.

Il giudice di gara è stato Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.

CESENA. Finale tra Sonia Pianzi e Giulia Bancale questa sera alle 20 nel torneo nazionale di 3° femminile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Banca Bcc Ravennate Forlivese e Imolese” dotato di un montepremi complessivo di 250 euro. In semifinale Giulia Bancale, portacolori del Tc Ippodromo Cesena, ha battuto nettamente 6-0, 6-2 la riminese Matilde Morri (Ct Rimini), mentre Sonia Pianzi (San Martino Sport) si è imposta 7-5, 6-3 sulla giocatrice di casa, Elisabetta Zoffoli.

Quarti: Giulia Bancale (3.1, n.1)-Jessica Barbieri (3.4) 6-3, 6-2, Sonia Pianzi (3.2, n.3)-Chiara Giorgetti (3.3, n.6) 6-4, 6-3, Elisabetta Zoffoli (3.3)-Viola Amati (3.4) 6-4, 6-3, Matilde Morri (3.3, n.5)-Carolina Bondi (3.3, n.4) 7-6 (1), 6-1.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.